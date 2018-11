Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Coniferen in Gieten gaan in vlammen op In Gieten gingen coniferen in vlammen op (foto: Van oost Media) De vlammen sloeg hoog uit (foto: Van Oost Media) De schade was aanzienlijk (foto: Van Oost Media) De brandweer moest er aan te pas komen (foto: Van Oost Media)

De brandweer van Gieten moest vanavond uitrukken voor een bijzondere buitenbrand.

Op de Vleerwal in Gieten stond een hoge dikke rij coniferen in brand. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de buren.



De toegesnelde bewoners, politie en buren konden in eerste instantie de brand bedwingen met water en poederblussers. De brandweer nam vervolgens het bluswerk over.



Wat de oorzaak van deze brand was, is nog niet duidelijk.