Net geen bekerstunt Pesse tegen Urk Pesse moet genoegen nemen met uitschakeling in de bekercompetitie na verloren strafschoppen tegen Urk. (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

VOETBAL - Pesse heeft het bekerduel tegen hoofdklasser Urk na strafschoppen verloren. Daarmee voorkwamen de gasten een regelrechte blamage, die er zeker in zat na de 0-0 eindstand.

Geschreven door Myon Padding

Pesse voert op het moment de ranglijst aan van de vierde klasse E, Urk staat gedeeld vierde in de zaterdag hoofdklasse B. De groen-witten lieten vanaf de eerste minuut zien de wedstrijd vol in te gaan. Door scherpte, felheid en goed verdedigend werk hield Pesse de gehele wedstrijd stand tegen de ploeg uit Flevoland.



Personele problemen Pesse

De ploeg van John Kramer kon voetballend in de verdediging en het middenveld dus prima mee met de hoofdklasser maar door de afwezigheid van Remmert Verbrugge en Arjan Kleine, twee sterkhouders van de Pessenaren, creëerde de thuisploeg echter geen kansen.



Ruben Waninge

Pesse-doelman Ruben Waninge leek uit te groeien tot de man of the match, want ook in de strafschoppenreeks was de goaly ijzersterk. Hij keerde drie penalties. Toch bleek dat uiteindelijk niet genoeg voor Pesse, omdat de thuisclub slechts één penalty benutte.