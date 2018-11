Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Achilles 1894 maakt geen fout tegen vierdeklasser Achilles 1894 bereikte ten koste van vierdeklasser Rood Zwart Baflo de laatste 32 in de beker (foto: archief)

VOETBAL - Het begin was niet best. Rood Zwart Baflo, uitkomend in de zaterdag vierde klasse D, kwam na 22 minuten op voorsprong tegen zondaghoofdklasser Achilles 1894, maar uiteindelijk herstelde de club uit Assen zich en won met 5-1.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Achilles 1894 herstelde de achterstand nog voor rust door een treffer van Ids Hannema en een eigen goal. In de tweede helft zorgden Rick Wiersma, Roy Mertens en nog een speler van de thuisclub voor de 1-5 eindstand.



Meer bekervoetbal:

- VKW niet opgewassen tegen Flevo Boys in beker

- Hoogeveen knikkert Alcides uit bekertoernooi

- ​ Bekerspecialist Staphorst te sterk voor MSC Daardoor bereikte de formatie van trainer Paul Weerman de laatste 32 in de noordelijke districtsbeker, net als SC Elim, vv Hoogeveen, LTC en Drenthina.Achilles 1894 herstelde de achterstand nog voor rust door een treffer van Ids Hannema en een eigen goal. In de tweede helft zorgden Rick Wiersma, Roy Mertens en nog een speler van de thuisclub voor de 1-5 eindstand.