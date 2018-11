Dode bij ongeluk op N377 bij De Krim [update]

Op de N377 tussen Coevorden en De Krim is vanmorgen een persoon om het leven gekomen bij een ongeluk.

Twee auto's botsten frontaal op elkaar, waarna een van de auto's in het kanaal naast de weg terechtkwam. De inzittende is uit de auto gehaald, maar overleed ter plaatse. De bestuurder van de andere auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht.De weg is afgesloten voor verkeer.