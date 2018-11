Bekijk op de kaart waar de komende wekend kerstmarkten in jouw regio zijn (foto: Pixabay)

December staat voor de deur. Sinterklaas is nog niet weg, maar sommige dorpen zijn toch al in kerstsfeer.

Bekijk op de kaart hieronder waar in Drenthe (en Appelscha) je de komende tijd kerstmarkten kunt bezoeken. Mis je de kerstmarkt in jouw dorp of stad? Stuur dan een mail naar redactie@rtvdrenthe.nl.