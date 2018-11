Statenleden geschokt over zonnepanelen van wapenfabrikant

Veel Statenleden reageren geschrokken op het nieuws dat de provincie Drenthe onbewust zonnepanelen promoot van een bedrijf dat ook clusterbommen maakt.

"Dit is een kwalijke zaak," zegt VVD-fractievoorzitter Willemien Meeuwissen. "Als opdrachtgever moeten we in de toekomst zien te voorkomen dat we investeren in bedrijven die zich inlaten met verboden wapenproductie. Het lijkt me van belang dat dat geregeld wordt." Ook vindt ze dat de provincie moet kijken of er nog ingegrepen kan worden bij de huidige inkoopactie.De provincie Drenthe en Groningse gemeenten zijn opdrachtgever van een inkoopactie waarbij Q-Cells-zonnepanelen worden verkocht. Dit merk is onderdeel van het Zuid-Koreaanse bedrijf Hanwha, dat verschillende dochterondernemingen heeft. Een daarvan, Hanwha Corp., produceert wapens en munitie, waaronder clusterbommen.Clusterbommen zijn omstreden omdat ze bij gebruik veel burgerslachtoffers maken. Daarom is het wapen bij internationale wet verboden en mogen Nederlandse banken en pensioenfondsen niet investeren in bedrijven als Hanwha.Gedeputeerde Tjisse Stelpstra liet weten te hebben geconcludeerd dat Hanwha Chemicals Corp. een eigenstandig bedrijf is dat los staat van het bedrijf dat clusterbommen produceert. “Er is bij dit bedrijf geen sprake van illegale praktijken of witwassen, dat is het enige wat ik er van kan zeggen”, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra.Hans Kuipers, fractievoorzitter van GroenLinks, vindt de reactie van gedeputeerde Tjisse Stelpstra onbegrijpelijk. "Je eerste reactie moet toch zijn: mensenrechten staan voorop en dus stoppen we met de inkoop van zonnepanelen? Er is onzorgvuldig gehandeld bij de inkoop, als ik dit nieuws lees. Als je op zo'n grote schaal zonnepanelen inkoopt, had je dit onderzoek ook zelf kunnen doen. Daar is de provincie als opdrachtgever ook verantwoordelijk voor.""Ik twijfel geen seconde aan de goeder trouw van de provincie," zegt D66-fractievoorzitter Marianne van der Tol. "Maar we moeten nu wel kijken of dit is wat we willen en daar met elkaar over in discussie gaan. Iedereen schrikt hiervan, dat geeft al een signaal dat er blijkbaar iets gebeurt dat wij niet willen. Dan moet je daar heel goed naar gaan kijken."Nico Uppelschoten, fractievoorzitter van de PVV, is niet zo ontdaan over het nieuws. "We weten van heel veel bedrijven niet wie er allemaal aandelen in hebben. Als we dat zouden nagaan zouden we waarschijnlijk schrikken, maar daarmee zijn de bedrijven zelf nog niet verdacht. Dus ik vind de consternatie wat overdreven."