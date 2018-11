FNV laat luchtbuksen 'knallen' in winkelstraat Hoogeveen

Een opmerkelijke vorm van demonstreren vanmorgen in Hoogeveen. Bij protest van metaalmedewerkers tegen het uitblijven van een nieuwe cao werden luchtbuksen gebruikt.

Volgens vakbond FNV was het een symbolische actie en waren de buksen niet geladen. "We wilden duidelijk maken dat de werkgevers wat ons betreft in de vuurlinie liggen. Maar er zaten geen kogeltjes in. De knallen kwamen van vuurwerk", vertelt FNV-woordvoerder Marijke Eggengoor.De luchtbuksen werden aan actievoerders aangeboden. Na enig aandringen kwamen er een paar mensen uit het publiek om de schoten te lossen in de Hoofdstraat. Het leek alsof er in de lucht werd geschoten, maar volgens Eggengoor was dat niet het geval.Het gebruik van luchtbuksen op de openbare weg is verboden. Ze mogen alleen afgevuurd worden op eigen terrein of op een schietbaan. Ook is het verboden om met een luchtbuks rond te lopen. Het wapen mag alleen worden meegenomen als er bescherming omheen zit, zoals een tas. Volgens Eggengoor was er ook hierbij geen probleem, omdat het wapen niet geladen was.Op de vraag of de actie niet wat ver gaat, antwoordt Eggengoor: "Nou nee. Uit de reacties hoorden we ook dat dit wel een goed beeld geeft van het conflict. We zijn al zes maanden bezig met acties en onze uitingen worden steeds serieuzer. We schieten de werkgevers niet neer, maar de stakers vuren waarschuwingsschoten. Het is niet gericht aan de werkgevers, maar echt om te laten zien dat het hoog tijd is voor een nieuw cao", aldus Eggengoor.