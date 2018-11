'Het is 5 voor 12, werkgevers moeten over de brug komen'

Werknemers van Fokker en Ardagh uit Hoogeveen zijn vanochtend de straat opgegaan om te staken. Ze leggen het werk twee dagen neer voor een betere cao Metalektro.

Een van de werknemers legt uit waarom hij staakt. "Het duurt veel te lang voordat die cao er komt. We zijn al ruim een halfjaar bezig. Ze (de werkgeversvereniging FME, red.), komen niet van de pot af, om het zo maar te zeggen. We staken voor 3,5 procent loonsverhoging en een ouderenregeling.""Er zijn mensen die in de 60 zijn en een dagje minder willen werken. De werkgever wil daar wel iets op ingaan, maar dan moet je er zelf seniorendagen voor inleveren. Dus kom alsjeblieft zo snel mogelijk weer om tafel en ga het regelen. Allereerst de loonsverhoging waar wij recht op hebben. De bedrijven doen het goed, dus denk ook eens aan de werknemers. Die zijn nu aan de beurt, want die hebben er voor gewerkt."Bestuurder Marijke Eggengoor van FNV Metaal is tevreden over de actie. "We hadden ongeveer 500 stakers verwacht en die zijn er inderdaad ook. We staken voor een betere cao en er is nog geen zicht op. Dus we moeten nog even door. De pijn wordt gevoeld bij de werkgevers, die zijn al druk doende om de werkgeversclub te bellen. Dus ja, dit helpt zeker."Om de actie kracht bij te zetten hebben stakers met luchtbuksen waarschuwingsschoten gelost. "Het is 5 voor 12. De werkgevers moeten eindelijk over de brug komen", aldus Eggengoor.Er wordt vandaag en morgen ook gestaakt in Assen (Burgerhout) en Groningen (Muelink & Grol).