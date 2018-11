Assen over RUD: Achterstand milieutaken zorgwekkend

Assen is zwaar ontevreden over de uitvoering van milieutaken door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in de provinciehoofdstad. "Zorgwekkend", noemen B en W het achterblijvende toezicht van de RUD op milieuhandhaving en -toezicht in Assen.

"Als we kijken naar de urenbesteding voor Drentse milieutaken zien we voor Assen dat maar 56 procent van de benodigde uren werkelijk zijn ingezet en dat 52 procent van de geplande productie is gerealiseerd", aldus het college in een pittige brief aan de RUD. Assen eist actie.De RUD, een milieucontrolerende organisatie met meer dan 110 arbeidsplaatsen, voert sinds 2013 voor alle Drentse gemeenten en de provincie de handhaving en het toezicht uit. Dat gaat om omgevingsvergunningen voor bouwwerken, milieutoezicht op bedrijven, bodemverontreiniging en afhandeling van klachten.Maar de organisatie loopt alles behalve soepel. Vorig jaar was er een fors financieel tekort en een enorme achterstand in de werkzaamheden. Er kwam extra geld, een actieplan 'Productie op Orde' en elk kwartaal moet er gerapporteerd worden over het jaarprogramma.Maar de zorgelijke situatie blijft, geeft Assen aan in de brief. Want ondanks verbetermaatregelen, loopt het milieutoezicht in de provinciehoofdstad beslist niet in pas met het Uitvoeringsprogramma Milieutaken dat voor Assen voor dit jaar is afgesproken.Zo is het college van B en W ook bezorgd over de grote achterstand in toezicht en handhaving op de zwaardere industriële bedrijven. In de zwaarste categorie is maar 33 procent van het toezicht uitgevoerd. "Wij blijven als gemeente verantwoordelijk voor het leefklimaat van onze inwoners en het ondernemersklimaat van onze bedrijven, maar de uitvoering ligt bij u."Assen eist dat de productie bij de RUD op orde wordt gebracht en een plan van aanpak om de capaciteit te verhogen eventueel met meer personeel. Ook wil Assen meer sturing op hoeveelheid werk zonder verlies van kwaliteit. Dat alles moet binnen het budget uitgevoerd worden.Uit de rapportage van de cijfers van de RUD blijkt ook dat de uitvoering van de milieutaken in het kader van de Drentse Maat ook sterk achterblijft in Meppel, Tynaarlo en De Wolden. Verder is er forse urenachterstand in Borger-Odoorn en Hoogeveen.Vandaag is er een speciale informatiebijeenkomst van de Regionale Uitvoeringsdienst voor raads- en statenleden in het provinciehuis.