Richard Tapper Richard Tapper steunt de voedselbank

Richard Tapper is directeur van New Nexus en dit bedrijf uit Tynaarlo heeft een opmerkelijke filosofie. Het personeel mag per kwartaal bepalen aan welk goed doel de helft van de bedrijfswinst gegeven wordt. Jaar op jaar profiteren de voedselbanken van de gulheid van dit bedrijf. En ook dit jaar wil het zich weer inzetten voor zijn Drentse medemens.