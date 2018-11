Deel dit artikel:













Henk Jumelet Henk Jumelet steunt de voedselbank

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) is voor de derde keer op rij ambassadeur van de voedselbankactie. Als landbouw-gedeputeerde weet hij als geen ander hoe belangrijk voedsel voor iedereen is. Hij is dan ook graag bereid om in actie te komen om zoveel mogelijk in te zamelen voor mensen die het niet zo gemakkelijk hebben.