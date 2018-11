Stelling: Een boete voor te vroeg opgehangen kerstverlichting is een goed idee

Het was flink schrikken voor inwoners van Tilburg. Zij kregen een brief waarin staat dat ze een boete krijgen als hun kerstversiering vanaf de openbare weg te zien is. Dit om verwarring tussen het feest van Sinterklaas en de Kerstman te voorkomen.

De brief leek van de gemeente Tilburg te komen, maar inmiddels is duidelijk dat het om een grap gaat. In Amerika houden ze minder van grapjes, want in Kansas is in 2012 al eens een boete uitgedeeld vanwege te uitbundige kerstverlichting.Ook in Assen is de Kerstman eerst nog niet welkom. Hiervoor is zelfs een speciaal verkeersbord ter hoogte ter hoogte van het Van der Valk Hotel geplaatst. Daaruit blijkt dat de Kerstman en Sinterklaas niet samen kunnen gaan. De boodschap is duidelijk: er mogen pas na 6 december zaken die te maken hebben met kerst verschijnen.Wat vind jij? Zou er een boete moeten komen voor te uitbundig en te vroeg versierde huizen?