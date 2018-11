Deel dit artikel:













Pannenkoeken op de hoofden in Zuidlaren Twee vrolijke dames met een pannenkoek op hun hoofd (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) Ook de kleinsten smulden mee (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) Volop pannenkoeken in de Ontmoetingskerk in Zuidlaren (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) Pannenkoeken zijn niet alleen om op je hoofd te doen, maar ook om op te eten (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Het is weer zover: mensen leggen een pannenkoek op hun hoofd en roepen "We wensen u een vrolijke en gezegende Sint Pannekoek!" Sint Pannekoek wordt ook in Zuidlaren gevierd.

Geschreven door Dylan de Lange

29 november is dé dag om pannenkoeken te eten, althans, als het aan de Drentse striptekenaar Jan Kruis lag. De in 2017 overleden bedenker van Jan, Jans en de kinderen liet Opa Gerrit in een van de strips de rest van de familie wijsmaken dat ze juist op die dag pannenkoeken moesten eten. De strip werd beroemd, omdat de lezers deze traditie oppikten. Tegenwoordig worden er zelfs Sint Pannekoek-evenementen opgezet, zoals in Zuidlaren.



Pannenkoekdiner

In de Ontmoetingskerk in Zuidlaren organiseert de gemeente een gezellig pannenkoekendiner waarbij iedereen welkom is. Het feest staat in het teken van verbondenheid met de mensen om je heen. Daarom mogen mensen kaartjes in een brievenbus doen met complimentjes erop, gericht aan personen die dat volgens hen nodig hebben. Een aantal van die kaarten wordt samen met een taart daadwerkelijk bezorgd.



Naast pannenkoeken eten kon je in Zuidlaren ook deelnemen aan een heuse pannenkoeken-pubquiz of een pannenkoekenkleurwedstrijd en is er een marktje met lokale producten. De entree en de pannenkoeken zijn gratis, maar er staat een collectebus waar mensen geld in kunnen doen. De opbrengst daarvan gaat elk jaar naar een goed doel. Dit jaar is dat de scouting in het dorp.