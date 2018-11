Deel dit artikel:













Oude voetbalschoen gevonden tijdens opgraving Meppel De voetbalschoen (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp) De voormalige ijzersmederij (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp) Een deel van de vondsten (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

Een heel oude voetbalschoen, een mes, wandtegels, een oortje van een kan en geglazuurd aardewerk. Deze vondsten zijn door archeologen gedaan tijdens opgravingen op de saneringslocatie aan de Kromme Elleboog in Meppel.

Op het voormalige Boom-terrein vinden sloopwerkzaamheden plaats voor nieuwbouw. Tijdens een proefsleuvenonderzoek zijn sporen gevonden van bebouwing uit 1832.



Smidse

"We zien vondsten uit de voormalige smidse, de werkplaats van een smid. Die smidse stond op de kadastrale tekening uit 1832. We hebben een mes gevonden en een heel oude voetbalschoen, met ijzeren versteviging. Het leer blijft in de bodem heel mooi bewaard als er geen zuurstof bijkomt. De zool is van metaal, met vier noppen. De exacte datering kan ik nog niet zeggen. Misschien 1930, 1940, zoiets", zegt archeoloog Wouter Ytsma van Salisbury archeologie .



Ytsma vermoedt dat de vroegste fase van het gebouw stamt uit de zeventiende eeuw. "We zijn begonnen met een proefsleuf op het terrein. We weten dat hier een smid gewoond heeft en een rentenier. We troffen direct al die fundamenten aan en toen is in samenwerking met de gemeente gestart met opgraving."



Duiden

Alle zichtbare vertrekken worden ingedeeld door de archeologen en krijgen een zogeheten spoornummer. "Alle grond en de vondsten worden apart verzameld en krijgen dat betreffende spoornummer. Op kantoor proberen we dan later de functie van de verschillende vertrekken te duiden, aan de hand van wat we hebben aangetroffen", aldus Ytsma.