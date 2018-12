Op pad in de Drentse natuur: Duurswouderheide

Samen met boswachter Kees van Son maakt ROEG! deze week een uitstapje over de grens naar de Duurswouderheide in Friesland. Dit heideveld maakt deel uit van het natuurgebied De Friese Wouden van Staatsbosbeheer.

Van Son noemt het één van de pareltjes van Zuidoost Friesland. "Het lijkt veel op Drenthe, daarom zijn we hier. We bevinden ons dan ook op een uitloper van het Drents plateau."De Duurswouderheide was vroeger veel groter, maar ook vandaag de dag heeft het veld een respectabele omvang van 150 hectare. Daarmee is dit het grootste heideveld van de provincie Friesland. De heide wordt aan drie kanten begrensd door bos.In het gebied liggen veel mooie, ronde vennen. Waarschijnlijk zijn het pingoruïnes, overblijfselen uit de ijstijd. Maar voor veel vogels is het vooral een geschikt broedgebied. De kokmeeuw broedt hier en ook de geoorde fuut; een prachtig gekleurd kleiner broertje van de fuut. Verder leven er meer dan dertig soorten libellen, adders en heikikkers.Cultuurhistorie vind je hier ook. In de bossen tussen Wijnjewoude en Bakkeveen staat de Hervormde kerk van Duurswoude. Deze kerk werd rond 1250 gebouwd in Romaanse stijl. Toen stond het kerkje nog aan de rand van de Duurswouderheide, midden in de vlakte.Van Son heeft zich laten vertellen dat de lage poorten die toegang gaven tot de kerk expres erg laag zijn. Op deze manier werden de kerkgangers gedwongen om eerbiedig gebukt de kerk te betreden.Naast de Duurswouderheide ligt landgoed De Slotplaats. Dit is een eeuwenoud landgoed in de bosrijke omgeving van Bakkeveen, in beheer van Natuurmonumenten. Twintig jaar geleden ontdekte men hier heuvels met een bepaald patroon. Het gebied werd vrijgemaakt en er kwam een sterrenschans tevoorschijn: een aarden wal in de vorm van een ster. Meestal werd dit aangelegd als verdediging tegen aanvallen van buitenaf.Heb je zin gekregen om de grens over te steken en de Duurswouderheide te verkennen? Probeer dan deze wandelroute eens. Of verken met deze wandelroute de mooie plekken op landgoed De Slotplaats. Alle wandelroutes van Staatsbosbeheer in De Friese Wouden vind je hier