Bezwarencommissie fluit gemeente Emmen terug over vuurwerkopslag Barger-Oosterveld

De bezwarencommissie heeft het bezwaar tegen de opslag- en verkoop van consumentenvuurwerk op het bedrijventerrein van Barger-Oosterveld gegrond verklaard.

Kringloopwinkel Lowbudget 2 Chance aan de Handelsweg wil maximaal 9.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan en het vuurwerk in de drie dagen voor Oud en Nieuw verkopen. De gemeente Emmen verstrekte afgelopen juni daar een vergunning voor.Plaatselijk Belang Barger-Oosterveld (PBB) en Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen (VPB) tekenden bezwaar aan tegen de verleende vergunning. Ze vinden dat de opslag en verkoop van vuurwerk niet thuishoort op een bedrijventerrein, waar wordt gewerkt en gewoond.Volgens de bezwarencommissie is er bij de opslag en verkoop van vuurwerk in de kringloopwinkel sprake van een vuurwerkbedrijf en is dat in het bestaande bestemmingsplan voor het gebied niet toegestaan. Bovendien is er sprake van detailhandel op een bedrijventerrein, terwijl de gemeente als beleid heeft dat een ongewenste ontwikkeling te vinden.De bezwaarcommissie adviseert het gemeentebestuur van Emmen opnieuw naar de vergunning te kijken.