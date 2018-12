Video: een glanzende visotter

De otter of visotter behoort tot de grootste groep landroofdieren van ons land, de marterachtigen. Hij leeft langs oevers en vangt vooral vissen maar ook andere waterdieren zoals rivierkreeften en krabben.

Op deze beelden zie je goed dat de otter aangepast is aan het leven in het water; hij heeft een lang, gestroomlijnd lichaam en een glanzende, fluweelachtige vacht die hem warm houdt in het water.De ree is van oorsprong overdag actief maar wijkt steeds meer uit naar de avond door verstoringen van de mens. Vorige week zagen we drie reeën die zich toch overdag lieten zien.