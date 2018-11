Gevaarlijke stof gelekt bij Emmtec in Emmen

Op het terrein van Emmtec is vanmorgen een gevaarlijke stof weggelekt. De brandweer was met veel materieel aanwezig.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe gaat het om een lekkage van de stof oleum. Het lek is inmiddels gedicht. "Er is zo'n 20 liter van de stof weggelekt, dat is een relatief kleine hoeveelheid", aldus de woordvoerder. Het lek werd snel gedicht.Buurtbewoners hoorden aan het einde van de ochtend een alarm. Het waarschuwingssignaal gaat af op het moment dat de stof oleum vrijkomt. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen.Het lek ontstond bij Teijin Aramid een bedrijf dat kunststof garen maakt met behulp van zwavelzuur. Volgens het bedrijf was er geen gevaar voor omwonenden, omdat de dampwolk zich beperkte tot het terrein van Emmtec.