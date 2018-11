Deel dit artikel:













Verhaal halen met wapens: cel- en werkstraffen geëist Het OM eist cel- en werkstraffen tegen drie mannen (foto: archief RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Het maken van een foto van een auto met twee mannen erin was op 7 juli aanleiding voor een heleboel geweld. Dat gebeurde op het erf van een boerderij in de buurtschap Wilhelmsoord bij Emmen.

Drie mannen gingen verhaal halen bij maker van de foto. Daarbij namen ze wapens mee. Het slachtoffer en kennissen van hem werden ernstig bedreigd en er werd geslagen met een staaf.



Cel en behandeling

Tegen een 24-jarige man uit Emmen, die nog altijd vastzit, eiste het Openbaar Ministerie (OM) bij de rechtbank in Assen één jaar cel, waarvan 202 dagen voorwaardelijk. In zijn drie jaar durende proeftijd moet de man worden opgenomen in een instelling van Trajectum in Appelscha, vindt het OM. Ook wil justitie dat hij bijna 4.000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betaalt.



De Emmenaar zat op de middag 7 juli met een vriend (19) uit Emmer-Compascuum in een auto die geparkeerd stond bij een leegstaande boerderij in Wilhelmsoord. De eigenaar vertrouwde het niet. Hij maakte een foto van de auto. Daar zaten de mannen niet op te wachten. Ze vroegen waarom de man een foto maakte. De man zei niks en reed weg. De 19-jarige man gaf een klap op zijn auto en de twee gingen erachteraan.



IJzeren staaf

Omdat de maker van de foto bang was, wilde hij niet naar zijn eigen huis rijden met het duo achter zich aan. Daarom reed hij het erf van een kennis verderop in het gehucht op. Hij dacht de achtervolgers af te schudden, maar die reden ook het erf op.



Ze kwamen met een ijzeren staaf en een koevoet in de hand uit hun auto en het liep al snel uit de hand, ondanks dat de man uitlegde waarom hij de foto had gemaakt. De oudste verdachte viel hem aan met de staaf en sloeg hem meerdere keren op de arm. Daarna pakte hij een mes, waarmee hij dreigde en gooide hij een baksteen naar de man. De man uit Emmer-Compascuum had inmiddels een boksbeugel gepakt. Ook de bewoner van de boerderij werd bedreigd. De mannen dreigden met brandstichting.



Telefoon terugeisen

Tijdens het geweld pakte het slachtoffer de mobiele telefoon van de oudste verdachte uit hun auto. Toen zijn belagers vertrokken, belde hij de politie. Later die middag kwamen de mannen, samen met een man (20) uit Nieuw-Dordrecht, terug om de telefoon terug te eisen. Het slachtoffer was toen al vertrokken, maar de bewoner was er wel. De man uit Nieuw-Dordrecht hield een kapmes vast onder zijn jas, de oudste dreigde met een zaag en de jongste met een ploertendoder.



Iemand die in de buurt was, belde de politie. Die rukte met kogelvrije vesten uit om het trio aan te houden. De officier van justitie ziet het slaan met de staaf als poging tot zware mishandeling. De Emmenaar, die cocaïne had gebruikt, zei in de rechtszaal dat het hem zwart voor ogen werd. Hij bekende alles, ook de bedreigingen, vernieling en wapenbezit.



Werkstraffen

De andere twee maakten zich volgens de officier alleen schuldig aan bedreigingen. Ze eiste daarvoor zestig uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk tegen de jongste man. De 20-jarige hoorde veertig uur werkstraf eisen.



Uitspraak: 13 december.