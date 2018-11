Project Naobers in Borger-Odoorn zorgt voor banen en voldoening

Het project Naobers in de gemeente Borger-Odoorn is een succes geworden. Een jaar geleden begon het met negen mensen die toen in de bijstand zaten. Meer dan de helft heeft nu een baan of baangarantie. "Ik ben trots op het resultaat", aldus wethouder Albert Trip.

Vorig jaar oktober begon het project met acht mensen, later haakte nog iemand aan. Stuk voor stuk mensen die om verschillende redenen al een tijdje thuis zaten, maar wel gemotiveerd waren om weer aan de slag te komen. Door hun doorzettingsvermogen en de begeleiding is dat goed gelukt. "Drie mensen hebben nu een vaste baan en twee doen nog een opleiding met baangarantie", vatte wethouder Trip de resultaten vanmorgen samen tijdens een bijeenkomst in Eesergroen.Jannie Berends uit Nieuw-Buinen is daar een mooi voorbeeld van. "Ik heb 18 jaar in de bijstand gezeten en raakte zelfs aan de drank en drugs", vertelde ze openhartig. "Ik was echt van het padje af en cijferde mezelf weg. Door het project ben ik een ander mens geworden."Berends heeft nu betaald werk, ze assisteert hulpverleners en treedt op als een soort buddy. "Omdat ik als het ware ervaringsdeskundige ben werkt dat heel goed. Het is fijn voor de mensen die ik nu kan helpen, maar het geeft mij ook veel voldoening."De banen die de deelnemers hebben gekregen bevinden zich in het sociale domein. "We hopen en verwachten dat ook het bedrijfsleven gaat inzien dat deze categorie mensen waardevol is", zegt Rensina van der Velde van de stichting sociale teams. "Niet alleen vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Steeds meer ondernemers zien ook in dat de krapte op de arbeidsmarkt zo groot gaat worden dat ze gewoon niet zonder deze groep mensen kunnen."Wethouder Trip ziet ook kansen. "Het is belangrijk dat we bedrijven hierin gaan ontzorgen. Dus er moet goede begeleiding zijn als ze iemand uit de bijstand aannemen en ook moeten we kijken naar financiële risico's die ondernemers lopen." Volgens Trip tonen ook andere Drentse gemeenten belangstelling voor het project Naobers in Borger-Odoorn.