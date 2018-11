Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Liveblog: Biodiversiteit op het platteland De kleine vuurvlinder komt overal in Drenthe voor, maar in kleine aantallen (foto: Free Nature Images/Albert Vliegenthart)

Acht Drentse gemeenten, drie waterschappen en de provincie Drenthe komen in actie voor de biodiversiteit in onze provincie. Voor de ondertekening vertellen verschillende deskundigen over de natuur op het platteland. De middag kun je hier in deze liveblog volgen.