Werkstraf en tbs voor verkrachting Een man uit Assen krijgt een werkstraf van 240 uur opgelegd voor verkrachting (foto: Pixabay.com)

Een 45-jarige man uit Assen is voor verkrachting veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. De man kreeg ook tbs met voorwaarden opgelegd.

Dit houdt in dat hij niet een tbs-kliniek in hoeft. De Assenaar moet een behandeling ondergaan en zich aan de opgelegde voorwaarden houden.



Schilderijen

De verkrachting gebeurde twee jaar geleden in Groningen. De man woonde daar destijds onder begeleiding. Hij kende het slachtoffer. Zij had bij hem afgesproken, want hij wilde haar schilderijen laten zien, die in zijn woning hingen. De vrouw werd verkracht. De man wordt inmiddels in Assen behandeld en woont daar ook onder begeleiding.



Stoornissen

De man kampt met diverse stoornissen en is daardoor in verminderde mate toerekeningsvatbaar. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Die noemde een celstraf ‘geen toegevoegde waarde’ en stuurde aan op een behandeling. De rechter ging hierin mee.



De man droeg een enkelband. De rechter besliste dat die af mag.