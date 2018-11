Deel dit artikel:













Westerveld krijgt buurtbemiddelaars Westerveld krijgt buurtbemiddelaars (foto: Pixabay)

De gemeente Westerveld krijgt vanaf volgend jaar buurtbemiddelaars. De gemeente, politie, woningbouwcorporatie Actium en WelzijnMensenwerk hebben daarover vandaag een convenant getekend.

Bij buurtbemiddeling gaan vrijwillige bemiddelaars in gesprek met buren die een conflict hebben.



Mensen die problemen hebben met hun buren kunnen zelf een buurtbemiddelaar benaderen, maar de politie, gemeente en woningbouwcorporatie kunnen mensen ook doorverwijzen.



De werving van vrijwilligers begint volgend jaar. Volgens een woordvoerder zijn er acht à tien vrijwilligers nodig. De verwachting is dat ze 25 tot 30 keer ingezet worden om te bemiddelen.



In Nederland zijn inmiddels in driehonderd gemeenten buurtbemiddelaars actief.