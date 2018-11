NS doet tweede proef met snelle intercity die stopt in Assen

Er komt een extra proef met een snelle intercity vanuit de stad Groningen naar de Randstad die ook stopt in Assen. Dat heeft topman Roger van Boxtel van de Nederlandse Spoorwegen (NS) vanmorgen toegezegd aan gedeputeerde Henk Brink en wethouder Harmke Vlieg van Assen.

De NS wil een proef doen met een snelle intercity om de Randstad en Noord Nederland dichterbij elkaar te brengen. Door op maar een paar plaatsen te stoppen, scheelt dat zo'n vijftien minuten aan reistijd. Drenthe wordt in deze proef overgeslagen.Dit tot grote ergernis van gedeputeerde Henk Brink en de gemeente Assen. Brink snapt het plan van de NS niet. Zeker ook omdat de provincie meebetaalt aan het oplossen van knooppunten in het spoornetwerk in Noord-Nederland. Bovendien scheelt het overslaan van het 'nieuwe' station in Assen in de snelle route maar drie minuten.De NS heeft toegezegd twee proeven te doen. In het voorjaar wordt gestart met de proef die Assen overslaat. Daarna volgt eenzelfde proef met een stop in Assen. De Nederlandse Spoorwegen kijken daarna welke variant ze kiezen. Deze variant wordt ook voorgelegd aan de zogenaamd spoortafel. Daarin zijn Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel vertegenwoordigd. Net als noordelijke gemeenten, Arriva en het OV Bureau Groningen Drenthe.