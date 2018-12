Deel dit artikel:













Quiz: wat weet jij over pingoruïnes? Door heel Drenthe liggen pingoruïnes (foto: Het Drentse Landschap/Bertil Zoer)

ROEG! is deze week op de Duurswouderheide net over de grens in Friesland. In dit gebied ligt een aantal vennetjes waarvan sommige een behoorlijke omvang hebben. Dit zijn zeer waarschijnlijk pingoruïnes, overblijfselen uit de ijstijd.





Wat weet jij over pingoruïnes? Test hier je kennis over deze restanten uit het verre verleden.