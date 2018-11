Natuurmonumenten houdt enquête over het landschap

Natuurmonumenten maakt zich zorgen over het verdwijnen van de open ruimte in ons land. Die open ruimte maakt plaats voor woonwijken, snelwegen, zonneparken, megastallen en distributiecentra.

Om er achter te komen hoe de Nederlanders hierover denken houdt de natuurorganisatie een enquête over het landschap, de Nationale Landschap Enquête.Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, vindt dat ons landschap op het spel staat. “Als we niet opletten, verdwijnt de schoonheid en weidsheid van ons land en de ruimte voor de natuur.” In de enquête vraagt Natuurmonumenten daarom aan alle Nederlanders hoe zij vinden dat we om moeten gaan met woningbouw, infrastructuur, landbouw en industrie.De resultaten biedt Natuurmonumenten aan bestuurders aan zodat zij de uitkomsten kunnen meenemen bij het maken van beleid. De Universiteit Wageningen voert het onderzoek samen met Natuurmonumenten uit. De enquête is tot 9 januari 2019 in te vullen. De enquête vind je hier