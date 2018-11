Kringloopwinkel Ruinerwold verhuist: 'We moeten geen tussenstation van de stort worden’

In de buurt van Ruinerwold en omgeving is het een begrip, de kringloopwinkel van de Stichting Aktief voor Muziek, Kerk en Samenleving (AMKS). Mensen komen van mijlen ver om hun spullen af te geven aan de stichting. Een deel is bijvoorbeeld achtergebleven na een verhuizing of een hotel uit de buurt kiest voor een nieuw interieur.

Veel spullen komen in Ruinerwold terecht, daarom was de kringloopwinkel volgens Gerrit Brink nodig toe aan een nieuw pand. “We hadden daar een enorm ruimteprobleem met de spullen en ook met parkeren. Dat was niet meer te doen.”Het begon als kleine verzameling, maar In der loop der jaren groeide de kringloopwinkel uit naar de rest van het gebouw. Nu is de verzameling zo groot dat de stichting toe is aan een nieuw industriepand. In februari trekken ze officieel in de nieuwe vestiging aan de rand van industrieterrein De Hoge Akkers, maar achter de schermen zijn ze nu al druk bezig.Bij de kringloopwinkel zijn 110 Vrijwilligers betrokken en die komen bij de verhuizing goed van plas. "We hebben zelf de kantine gebouwd en we hebben daar mensen voor en die vinden dat leuk om te doen. Sommigen zijn van beroep bouwvakker geweest anderen buschauffeur. Iedereen mag hier doen waar die zelf goed in is, samen staan we sterk."Maar hoe zorg je er dan voor dat het nieuwe gebouw niet direct weer vol staat? Op twee ochtenden in de week rijden busjes af en aan met spullen en ook mensen uit de buurt leveren zelf veel aan. "We kunnen niet zomaar wat aanrommelen, dat kan hier niet meer. Er moet wel structuur in aangebracht worden. Iedereen krijgt in het magazijn zijn eigen plekje: de dames van de kleding, de dames van de huishouding, de mensen van de boeken etc.,” legt Brink uit. Hij wil ook selectiever te werk gaan. “We moeten geen spullen aannemen die we niet kunnen verkopen want anders zijn we een soort tussenstation voor de stort. Daar moeten wij op verdacht zijn.”Ook vrijwilliger Henk Boverhof merkt het verschil in het nieuwe pand. “Het wordt veel makkelijker. Vooral in de oppervlakte merk je dat. Het magazijn in het oude pand was veel te klein.” Maar ook hij maakt zich zorgen dat de nu nog mooie lege ruimte binnen de kortste keren weer propvol staat. “Er is op dit industrie nog grond over. Nee, zonder gekkigheid, we kunnen met dit nieuwe gebouw nog zeker 10 jaar vooruit. En anders kunnen we altijd nog de hoogte in.”Brink en de vrijwilligers zijn steeds verdachter op de wensen van de klanten. “Klanten zijn heel kritisch geworden. Vroeger, nog maar tien jaar geleden, gingen de grote meubels als zoete broodjes over de toonbank. Tegenwoordig blijven bijna alle meubels staan want er zijn heel veel goedkope winkels gekomen waar je voor een klein bedrag ook nieuwe meubels kunt kopen. Wij denken dat vooral de kleding nog een grote vlucht zal nemen. Tenmiste dat blijkt al uit ons kassasysteem. Daar zien we dat kleding aan het stijgen is. Daar moeten we het dan meer van gaan hebben.”De opbrengsten van de spullen schenkt de kringloop allemaal aan het goede doel. Hoe kunnen ze dan zo’n groot nieuw pand van betalen? “We hebben een hypotheek en we hadden nog wat spaargeld over,” vertelt Brink. “Samen met de 100.000 euro van de gemeente komen we uit. De goede doelen zullen daar niks van merken.”