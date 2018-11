Hotelpiraten Jan en Jolanda niet bij eerste openbare zitting

Het vermeende oplichtersduo Jan en Jolanda was vandaag de grote afwezige tijdens de eerste openbare zitting in hun zaak.

Advocaat Ingrid Weijers die het duo bijstaat, liet vanmiddag ook verstek gaan bij de zitting die nog geen tien minuten duurde. Het gebeurt vaker dat verdachten en advocaten niet bij een zogenaamde pro forma zitting aanwezig zijn. In principe wordt alleen de voortgang van het onderzoek besproken.De verdachten zijn afgelopen week nogmaals verhoord en Jolanda wacht nog op een onderzoek bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Het Openbaar Ministerie werkt nu aan de definitieve aanklacht tegen de twee. De zaak wordt op 15 januari inhoudelijk behandeld.Het Openbaar Ministerie zegt dat Jan en Jolanda tientallen slachtoffers hebben gemaakt. Tussen augustus vorig jaar en augustus dit jaar overnachtte het duo bij verschillende hotels en bed & breakfasts zonder te betalen.De man en vrouw die verschillende namen gebruikten sloegen vooral toe in Noord- en Oost-Nederland. In de zaal zat vandaag een gedupeerde die via de media lucht had gekregen van de zitting. Het hotel van de vrouw was het laatste slachtoffer van de oplichters.Het duo meldde zich op 16 augustus bij een politiebureau in Assen. Jan en Jolanda zijn al vaker veroordeeld tot celstraffen voor oplichting. De mannelijke helft van de het oplichtersduo werd al eerder behandeld in een psychiatrische kliniek in Assen, nadat hij was veroordeeld tot tbs met voorwaarden.