Eis: cel en behandeling voor straatroof en brand politiebureau

Driehonderd dagen cel, waarvan 236 voorwaardelijk en een jarenlange behandeling. Dat eiste justitie donderdag tegen een 43-jarige verslaafde man voor een straatroof en brandstichting in Meppel.

Op 9 augustus beroofde hij in het centrum van Meppel een vrouw van haar portemonnee. De man uit Grou, die jarenlang verslaafd is aan drank en drugs, had een terugval. Hij was erg in de war en had geld nodig voor harddrugs, zei hij later.Het slachtoffer schreeuwde dat ze beroofd was en rende achter de Fries aan. Omstanders hielpen haar en vloerden de man. De man sloeg en schopte van zich af. Ook toen de politie hem wilde meenemen.De Fries kampt met een traumatische stoornis (PTSS) en raakte erg in paniek, vertelde hij in de rechtbank in Assen. Dat werd nog erger toen hij op het politiebureau in Meppel in een cel werd gezet. Hij had een aansteker meegesmokkeld en stak papier in brand. Dat werd ontdekt, waarna agenten de man fouilleerden en in een andere cel zetten.Maar de man had nog steeds zijn aansteker. In de tweede cel stak hij een plastic bekertje in brand. Daardoor vatte ook een matras vlam. Daardoor ontstond veel rookontwikkeling. Het hele bureau moest worden ontruimd en een agente, die de man uit de cel sleurde, werd onwel door de rook.Vanwege zijn psychische problemen en drugsverslaving is de man, volgens een psychiater die hem onderzocht, verminderd toerekeningsvatbaar. De man is al twintig jaar drugsverslaafd en al talloze keren behandeld, maar hij valt steeds terug.De Fries werd na twee maanden voorarrest overgeplaatst naar een kliniek in Rotterdam. Daar wordt hij nu behandeld. De officier van justitie vindt dat hij daar moet blijven voor een lange behandeling. Daarom eiste ze het grootste deel van de celstraf voorwaardelijk. Na de behandeling moet hij begeleid gaan wonen om te voorkomen dat hij weer misdrijven gaat plegen. Uitspraak volgt over twee weken.