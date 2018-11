De Energietafel gaat Drenthe van het gas af helpen

Hoe moet Drenthe van het gas af? Daar buigt de Drentse Energietafel zich de komende tijd over, met als doelstelling dat er uiteindelijk een Regionale Energie Strategie (RES) verschijnt. Vandaag hebben Drentse gemeenten, de provincie en waterschappen een handtekening gezet onder de samenwerking.

In het plan wordt vastgelegd hoe Drentse woningen van het aardgas af gaan. Ook staat er in verwerkt waar duurzame energie wordt geproduceerd en welke infrastructuur daar nodig voor is. De Drentse gemeenten, provincie en waterschappen stellen samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de strategie op."De Drentse Energietafel bestaat uit alle betrokken partners, zoals de gemeenten en waterschappen", laat Rieks Siertsema weten, voorzitter van de Energietafel. "Je moet het zien als een stuurgroep. Op een gelijkwaardig niveau wordt er met elkaar gepraat. Onder de groep komen nog werkgroepen."De aanpak is niet uniek. "Nederland is opgedeeld in 33 regio's waar soortgelijke stuurgroepen aan het werk zijn. Drenthe is een regio, dus dat is wel gemakkelijk. Alle regio's hebben hun eigen energiestrategieën die uitgewerkt moeten worden en die dan moeten voldoen aan het klimaatakkoord."De Regionale Energie Strategie komt voort uit het Nationaal Klimaatakkoord. In dat akkoord is aangegeven dat Nederland de doelstelling heeft te voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in Parijs. Zo moet de CO2-uitstoot voor 2030 met 49 procent verminderen. Siertsema: "Daarnaast is besloten dat we stoppen met het gebruik van Gronings gas. De bijdrage van Drenthe aan dit klimaatdoel wordt in de RES vastgelegd."Volgens Siertsema is het behoorlijk uitgebreid. "Er moet heel wat gebeuren willen we als provincie de doelstellingen halen." Daarom wil de RES ook bij andere regio's op bezoek gaan. "Het delen van kennis is belangrijk."Volgens de provincie krijgen alle inwoners van Drenthe te maken met de aanpak. "Omdat aardgas als verwarmingsbron in woningen en andere gebouwen gaat verdwijnen", vertelt Siertsema. "We willen de Drenten goed betrekken bij ons proces. Iedereen die wil, krijgt straks de kans om met ons mee te doen." Wat dat 'betrekken' inhoudt, kan Siertsema nog niet aangeven. "De ideeën moeten de komende tijd uitgewerkt worden. Er liggen nog volop vragen en uitdagingen."Er wordt nu eerst een plan gemaakt dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Siertsema is enthousiast: "We nemen daardoor de regie in eigen hand. Door een reëel en goed doordacht voorstel aan het Rijk te doen, bepalen we zoveel mogelijk zelf hoe en met wie we het klimaatdoel gaan halen."