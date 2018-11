Deel dit artikel:













VRD houdt bijeenkomst voor boeren over stalbrandpreventie (Foto: RTV Drenthe/ Petra Wijnsema)

Honderden koeien moeten afmaken omdat ze na een stalbrand ernstig gewond zijn geraakt. Het gebeurde eerder deze maand bij een boer in Coevorden en het is de nachtmerrie van iedere boer.

"Die mensen zijn volgens mij heel erg ontdaan ervan. Ik hoop dat ik het nooit mee hoef te maken want ik vraag me af of je daar ooit overheen komt," zegt boer René Kuipers uit Holsloot. Kuipers heeft vandaag de Veiligheidsregio Drenthe op bezoek om te kijken wat zijn bedrijf kan doen om brand te voorkomen.



Rode kaart voor isolatieplaten

De veiligheidsregio Drenthe (VRD) deelt groene kaarten uit voor dingen die al goed gaan en rode kaarten voor zaken die nog beter kunnen. "We moeten voor die isolatieplaten in het dak een rode kaart geven. Want stel dat hier wel brand is, dan krijg je hier rook en dat is heel vervelend voor de koeien," zegt Ellard Roersma, adviseur risicobeheersing van de VRD tegen zijn collega.



In de hal waar de machines staan opgeslagen is bij Kuipers eens een shovel in de brand gevlogen. "Ik was er op tijd bij, maar het was heel erg schrikken. Je staat te trillen op je benen. De dag erna denk je: als ik nou een half uur later was geweest of ik was er niet geweest of het was 's nachts gebeurd. Dan waren de gevolgen ernstig geweest," aldus Kuipers.



De VRD wijst Kuipers verder op stof bij een stopcontact. "Stof en elektriciteit gaan niet zo goed samen. De kans voor het ontstaan van brand is hier groter dan als het stofvrij is. Houd daar rekening mee," aldus Roersma. Ook vraagt hij aan Kuipers hoe die omgaat met broei. Kuipers zegt dat hij in ieder geval zorgt dat het hooi droog is. Maar meten doet hij de temperatuur niet. Roersma geeft als tip mee om de temperatuur in de hooiberg regelmatig te meten.



Ook groene kaarten

Kuipers krijgt de complimenten van de VRD voor het afgesloten luik van de mestput. "We hebben kleine kinderen en als er iets gebeurt 's avonds, dan wil je niet dat je er niet aan hebt gedacht om die put af te sluiten," licht Kuipers toe.



Al met al vindt de VRD de brandpreventie bij Kuipers goed op orde en geeft Roersma nog een paar verbeterpunten mee. "Het stofprobleem is toch wel iets dat je met een simpele ingreep, zoals één keer per jaar schoonmaken, kunt voorkomen om het risico van brand in je installaties te verminderen," reageert Kuipers.



Groter bewustzijn nodig

De VRD controleert steekproefgewijs en op verzoek van boeren zelf de brandpreventie. Maar het lukt niet om bij alle boeren langs te gaan. Vandaar dat de VRD op 14 maart volgend jaar een kennissessie over brandpreventie houdt voor alle boeren in Drenthe. "Daarmee hopen we het bewustzijn onder boeren over brandveiligheid te vergroten," besluit Roersma.