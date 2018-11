Deel dit artikel:













Even bijtanken in de sauna! Een dagje sauna voor 2 personen

Vele luisteraars van Radio Drenthe gaan de komende maanden even bijtanken in de sauna. Van 26 t/m 30 november maakte je vier keer per dag kans op een dagje sauna voor twee personen! Deelname is niet meer mogelijk.





Wij wensen alle winnaars een prettig en ontspannen dagje toe!







Voorwaarden voor deelname:

Als je mee doet ga je akkoord met onze spelvoorwaarden . Ieder radioprogramma hoorde je een muziekfragment. Eén woord was vervangen door een sisgeluid van een heet kooltje. Degene die in de uitzending als eerste het juiste woord noemde won de prijs.