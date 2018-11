Samen in actie voor bijen, vlinders en insecten

De provincie Drenthe, acht gemeenten en drie waterschappen gaan samen met natuurorganisaties in actie komen voor natuurvriendelijke bermen en oevers in Drenthe.

De samenwerking werd vanmiddag bekrachtigd door de opening van een insectenhotel bij de Veldhoeve in Orvelte.De gezamenlijke actie is een vervolg op de motie Boerenlandvlinders die in juni door alle provinciale partijen werd aangenomen. Na de aanname is de provincie samen met de waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties aan de slag gegaan om het uit te werken tot een plan.Gedeputeerde Henk Jumelet is blij dat het plan samen met veel partijen wordt uitgevoerd. "Wij zien dit als een startpunt van intensieve samenwerking om met elkaar te werken aan een nog soortenrijker Drenthe."In het plan is onder meer aandacht voor natuurvriendelijk berm- en oeverbeheer, een lespakket voor scholen en Bijles. Ook komt er een subsidieregeling voor kleinschalige natuurvriendelijke initiatieven en activiteiten.