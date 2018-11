Deel dit artikel:













Straks meer buitenlandse tandartsen dan Nederlandse tandartsen Het tekort aan tandartsen neemt toe (foto: RTV Drenthe)

De kans dat je in Zuidoost-Drenthe een buitenlandse tandarts krijgt, is straks misschien wel groter dan dat je een Nederlandse tandarts hebt. Het tekort aan tandartsen wordt steeds groter. Zeker op het platteland.

Geschreven door Andries Ophof

Tandarts Hans Prakken uit Emmen heeft inmiddels een aantal buitenlandse tandartsen in dienst. Op dit moment lopen er twee uit Peru en Libanon mee. "Dat zijn twee tandartsen die in hun eigen land een studie hebben gevolgd en later in Europa ook hebben gestudeerd." Prakken heeft ook twee Spaanse tandartsen in dienst.



Tandartsen willen alleen maar parttime werken

Het is uit nood geboren, maar wel een oplossing. "Er is al jarenlang een probleem. Er is ook voor gewaarschuwd, maar dat het zo snel zou gaan had niemand verwacht. Per jaar stromen er in Nederland 300 tandartsen uit. Er zijn 240 opleidingsplekken. Daarvan halen zo'n 200 een diploma. Maar die willen vooral parttime werken."



Prakken schat dat er rondom Emmen tenminste vijftien tandartsen van buitenlandse komaf aan het werk zijn. Zuidoost-Drenthe is in Nederland misschien wel de plek waar de meeste vacatures zijn. Het tandartsenprobleem speelt overigens in heel Oost-Nederland en Zeeland.



Nederlandse patiënten willen alles weten

Jorge Corral is Spanjaard en tandarts. Hij werkt in de praktijk van Hans Prakken. "Er zijn in Spanje teveel tandartsen en ik wilde graag naar Nederland." Corral volgende een cursus Nederlands. Hij moest wennen aan de manier van werken en de patiënten. "Patiënten kijken eerst verbaasd als ze voor het eerst bij me komen, maar daarna niet meer. In Spanje ben je de tandarts en doe je je werk. In Nederland willen patiënten alles weten. Weten wat je gaat doen en waarom je het doet."



Hans Prakken doet zijn best om via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) aandacht te vragen voor het tekort aan artsen. Hij zit in commissies die zich bezig houden met bijvoorbeeld scholing van buitenlandse tandartsen in Nederland. Bij de opleiding tandheelkunde van de universiteit van Madrid in Spanje was de Emmenaar tweemaal te gast om wat te vertellen.



Tekort zal blijven

Het tekort zal de komende jaren niet afnemen. "Ook al zou je nu besluiten dat er meer opleidingsplaatsen komen, dan duurt het nog zes jaar voordat de eerste doorstromen." Het is nu zaak om te kijken hoe de praktijk zo aangepast kan worden dat alle patiënten een behandeling krijgen. "We zetten vooral in op preventie. Dat heeft effect op de mondzorg."



En de patiënt? "Je hoeft nergens bang voor te zijn. Alleen het idee dat je je eigen tandarts niet meer ziet, maar een buitenlandse collega. Daar zal je aan moeten wennen."