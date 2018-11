Deel dit artikel:













Auto raakt paaltje op plein De Krim en eindigt op de zijkant De auto raakte op zijn zijkant (foto: Persbureau Meter) De auto op de zijkant nadat het een paaltje had geraakt (foto: Persbureau Meter)

Een bijzondere situatie op het Turfstekersplein in De Krim: een auto kwam daar vanmiddag op de zijkant terecht.

Dit kwam omdat hij een paaltje raakt. Een inzittende moest door de brandweer via de achterkant van de auto bevrijd worden. Ze moest mee naar het ziekenhuis, omdat ze verwondingen had. De andere inzittende kwam er met de schrik vanaf.



Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend.