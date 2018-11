Deel dit artikel:













OM: Emmer-Compascuumer (78) is nachtmerrie van elke ouder De rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe)

Tegen een 78-jarige man uit Emmer-Compascuum heeft het Openbaar Ministerie dertig maanden (vijftien voorwaardelijk) gevangenisstraf geëist voor seksueel misbruik. Volgens de officier van justitie heeft de man twee meisjes van 7 jaar misbruikt. Ook had hij een stroomstootwapen in huis.

De officier wil dat hij een extra lange proeftijd van vijf jaar krijgt, dat hij na zijn celstraf in een beschermde woonvorm gaat wonen en neurologisch wordt onderzocht. Ook eiste ze een verbod om nog in zijn woonplaats te komen en een contactverbod met de slachtoffertjes.



‘Snoepwalhalla’

De man stond bij de kinderen die bij hem in de buurt woonden in Emmer-Compascuum bekend als iemand van wie ze altijd snoepjes konden krijgen. “Het was een walhalla voor kinderen bij hem”, verklaarde zijn schoonmaakster later bij de politie. Behalve veel snoep had hij ook veel speelgoed in huis. Dagelijks kwamen er kinderen bij hem over de vloer.



Op 10 april werd hij aangehouden, nadat een 7-jarig meisje aan haar ouders had verteld dat de man haar heel vaak op een seksuele manier had aangeraakt en gezoend. In een kindvriendelijke studio vertelde ze uitgebreid wat haar tussen juli vorig jaar en april dit jaar was overkomen. Na het misbruik kreeg ze altijd snoepjes, zei ze.



De bejaarde man zat vast tot 24 mei. Sindsdien zit hij in een daklozenopvang in Nieuw-Amsterdam. Een maand later stapten de ouders van een ander meisje van 7 jaar naar de politie. Toen ze hoorde waarvoor de man was opgepakt, vertelde ze dat het haar ook was gebeurd.



‘Klassieke kinderlokker’

De man heeft bekend dat er één keer iets met het eerste slachtoffertje is gebeurd. De rest ontkent hij. De officier van justitie gelooft de kinderen, omdat ze heel uitgebreid en gedetailleerd hebben verklaard en ze geen reden ziet waarom de meisjes het zouden verzinnen.



“Meneer is de klassieke kinderlokker, waar ieder kind voor gewaarschuwd wordt. De nachtmerrie van elke ouder”, aldus de officier. Ze vindt dat de slachtoffertjes, die allebei psychische klachten hebben, recht hebben op 7.800 euro en ruim 1.200 schadevergoeding. Volgens de advocaat van de man is zijn cliënt al jaren impotent en heeft hij helemaal geen seksuele gevoelens meer.



Uitspraak over twee weken.