Waarschuwing en behandeling voor bezit kinderporno

Een 18-jarige Hoogevener is veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke jeugddetentie en een behandeling voor het bezit van kinderporno.

In november vorig jaar werden op zijn laptop en telefoon meer dan 3.000 kinderpornografische foto’s en filmpjes gevonden. Hij verzamelde op dat moment al elf maanden kinderporno, bleek bij de politie. Na zijn arrestatie ging de jongen, die toen nog 17 was, meteen in behandeling.De rechtbank wil dat hij daarmee doorgaat. Ze legde, net als de eis van het Openbaar Ministerie, alleen een voorwaardelijke celstraf op als waarschuwing. Als de jonge Hoogevener de komende twee jaar niet weer in de fout gaat, hoeft hij niet de cel in.