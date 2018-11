Midden-Drenthe pakt culturele jaar groot aan met drie omvangrijke theaterproducties

De gemeente Midden-Drenthe heeft veel aanmeldingen gehad voor het culturele jaar, maar liefst 50 initiatiefnemers meldden zich. Uit de plannen heeft de gemeente deze week aan 35 projecten subsidie toegekend.

In 2019 en 2020 is de gemeente Midden-Drenthe aan de beurt voor het culturele jaar. Deze drie grote theaterproducties worden waarschijnlijk het gezicht van de editie: het theaterstuk Blauwe Vlinder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het derde verhaaldeel van Aan De Andere Kant van Stichting Gedeelde Verhalen en een Drentse versie van Shakespeare's Macbeth van Roodpaleis in samenwerking met het Huus van de Taol.Alle theaterproducties spelen zich in zijn geheel of voor een gedeelte af bij het Herinneringscentrum. Dat voormalig Kamp Westerbork een grote rol bij het culturele jaar zou vervullen, viel te verwachten. Het gekozen thema van het culturele jaar 'vrijheid' sluit naadloos aan bij de locatie.Toch maakt de gemeente, ondanks de herdenking of viering van 75 jaar bevrijding een duidelijk onderscheid tussen de thema’s 'vrijheid' en 'bevrijding'. Daarom heeft de gemeente er bewust voor gekozen zes projecten die gaan over bevrijding op de reservelijst te plaatsen. "Binnen culturele gemeente zijn hier geen middelen voor beschikbaar. Er wordt momenteel onderzocht of er andere mogelijkheden of middelen zijn voor dit jubileum jaar", laat de brief aan initiatiefnemers weten.Naast de drie grote projecten die veel aandacht moeten trekken, investeert de gemeente in elf middelgrote projecten en 21 kleine projecten. Zo werkt Beleef Beilen samen met de AMDG (de christelijke muziekvereniging van Beilen), het Sing-it-koor, culturele centrum De Muzentuin, de Beiler Harmonie aan het cultuurfestival vrij-uut op en langs het water bij De Omloop. En staat de AMDG in het culturele jaar stil bij hun 90-jarige bestaan.Eerder maakte de gemeende Midden-Drenthe al bekend meer geld uit te trekken voor het culturele jaar. In totaal komt het budget nu op 325.000 euro uit. Ook andere partijen, ‘partnership middelen vanuit de markt’, springen bij om de 35 initiatieven te kunnen financieren. Daarmee pakt de gemeente Midden-Drenthe het groter aan dan de voorganger, de gemeente Tynaarlo. Zij gingen aan de slag met 180.000 euro. Volgens burgemeester Mieke Damsma is dat vooral om langer profijt te hebben van het culturele jaar. "Het is zonde om alle energie te steken in cultuur in Midden-Drenthe als het na één jaar stopt. Uiteindelijk is het doel van de culturele gemeente om te zorgen dat initiatieven ook na die tijd doorgaan", liet zij in een eerder interview weten.Er zijn ook nog veel partijen wel betrokken bij de culturele gemeente die geen subsidie hebben aangevraagd of deze niet hebben gekregen. Zo waren Stichting Stefanuskerk, Stichting Zomeractiviteiten Westerbork en De Koepelkerk in Smilde in eerste instantie wel van plan aan te sluiten, maar wachten nu eerst de plannen af. "Wij hebben gezegd dat we nog even wachten met het indienen van een plan, want met het geld van de gemeente kunnen wij ons project niet staande houden, dan draaien we verlies. Daarom hopen we op een andere manier en van andere partijen, zoals van bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds alsnog geld bij elkaar te krijgen voor bijvoorbeeld een internationaal concert over de vrijheid”, legt Boele Duin van de Koepelkerk uit.Het derde deel van theater Aan De Andere Kant speelt zich af in Smilde. Vanuit Smilde wordt een optocht gevormd naar voormalig kamp Schattenberg, het huidige Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De kans bestaat dat dit stuk de afsluiter wordt van het culturele jaar. "Het zou goed kunnen dat we de afsluiter zijn, want we zitten aan het einde van het culturele jaar. Ons is verteld dat we één van de grootste acts zijn, maar dat laten we verder over aan de gemeente", meldt Anne van Slageren van Aan De Andere Kant.De gemeente Midden-Drenthe wil de geruchten niet bevestigen, omdat zij tot het voorjaar wachten met de bekendmaking van het totale programma. De indieners krijgen tot 4 januari de tijd om te bekijken of ze het project met de toegekende subsidie definitief willen laten opnemen in het programma. Heb je zelf een leuk plan ingediend? Stuur een mailtje naar j.feitsma@rtvdrenthe.nl