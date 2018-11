Provincie Groningen: strengere subsidievoorwaarden voor zonnepanelen

De provincie Groningen moet in de toekomst strengere subsidievoorwaarden stellen aan bedrijven die met zonnepanelen werken.

Dat zegt gedeputeerde Nienke Homan tegen RTV Noord als reactie op het nieuws dat de provincies Drenthe en Groningen zonnepanelen promoten van een bedrijf dat ook clusterbommen maakt.Tot op heden werkten de twee provincies mee aan campagnes waarbij zonnepanelen van het merk Q-Cells zijn aangeboden. Dit merk is onderdeel van het Zuid-Koreaanse bedrijf Hanwha, dat verschillende dochterondernemingen heeft. Een daarvan, Hanwha Corporation, produceert wapens en munitie, waaronder clusterbommen.Clusterbommen zijn omstreden, omdat ze bij gebruik veel burgerslachtoffers maken. Daarom is het wapen bij internationale wet verboden en mogen Nederlandse banken en pensioenfondsen niet investeren in bedrijven als Hanwha."Je wilt daar gewoon geen link mee hebben", zegt gedeputeerde Homan. "Ik vind dat wij daar afstand van moeten nemen. We gaan nu de koppen bij elkaar steken om te bekijken hoe we dit het best vast kunnen laten leggen."De provincie Drenthe reageert niet zo stellig. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra zegt te hebben geconcludeerd dat de dochteronderneming van Hanwha, dat de zonnepanelen produceert, een eigenstandig bedrijf is en dus los staat van de onderneming dat clusterbommen produceert. "Er is bij dit bedrijf geen sprake van illegale praktijken of witwassen, dat is het enige wat ik er van kan zeggen", aldus gedeputeerde Stelpstra.De provincie Groningen laat, net als Groningse gemeenten, de informatieverspreiding en plaatsing van zonnepanelen uitvoeren door externe partijen. In de provincie Groningen is het Energieloket daar verantwoordelijk voor.De provincie heeft al vijftienduizend euro subsidiegeld beschikbaar gesteld aan dit loket. "We hebben het niet scherp genoeg onderzocht", zegt Homan over het verstrekken van die subsidie."Wat mij betreft hoeven de zonnepanelen niet direct van de daken te worden gehaald. We moeten vooral scherp zijn op onze rol en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen", besluit Homan.Drents Statenlid van de VVD, Willemien Meeuwissen, vindt dat de provincie Drenthe als opdrachtgever ook moet voorkomen dat er geïnvesteerd wordt in bedrijven die zich inlaten met verboden wapenproductie. "Het lijkt me van belang dat dat geregeld wordt." Ook vindt ze dat de provincie moet kijken of er nog ingegrepen kan worden bij de huidige inkoopactie.