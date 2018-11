Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jongen (15) veroordeeld voor misbruik op zorgboerderij Een 15-jarige jongen is vandaag veroordeeld voor misbruik op een zorgboerderij (foto: Pixabay.com)

Een 15-jarige jongen uit Oosterwolde is veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf en behandeling vanwege seksueel misbruik. Tussen september vorig jaar en maart dit jaar misbruikte hij een 6-jarig meisje op een zorgboerderij in Fochteloo, vlak over de Friese grens.

De jongen verbleef net als het meisje op de zorgboerderij. Hij heeft het misbruik bekend. Inmiddels woont hij in een instelling in Hoogeveen, waar hij wordt behandeld. De jongen heeft onder meer een autistische stoornis en is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.



Niet de cel in

Vanwege zijn geestelijke gesteldheid vindt de rechtbank het belangrijk dat zijn behandeling doorgaat en niet wordt onderbroken door een straf. Ook om herhaling te voorkomen. De feiten zijn volgens de rechters ernstig genoeg voor gevangenisstraf, maar ze willen vanwege zijn leeftijd en stoornis niet dat hij de cel in gaat.



Daarom heeft hij een voorwaardelijke werkstraf met een proeftijd van twee jaar gekregen. Als hij opnieuw in de fout gaat, moet hij de werkstraf uitvoeren.



Achter gesloten deuren

Hij moet het jonge slachtoffer 500 euro schadevergoeding betalen. Hoe het misbruik aan het licht gekomen is, is niet duidelijk. De rechtszaak werd achter gesloten deuren behandeld, omdat de jongen uit Oosterwolde nog geen 18 is.