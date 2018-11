'Zonnepanelen van een wapenfabrikant hoef ik niet op m'n dak'

"Hier moeten ze komen liggen", Fred van Beemt wijst naar het platte dak van de aanbouw van zijn huis. Hij bestelde zonnepanelen via de inkoopactie van de provincie Drenthe en wil er nu graag vanaf. Van Beemt: "Deze zonnepanelen hoef ik niet op m'n dak."

Eerder vandaag bleek uit onderzoek van Follow the Money en RTV Drenthe dat de populaire zonnepanelen van het merk Q-Cells worden gemaakt door het bedrijf Hanwha. Dat Zuid-Koreaanse bedrijf heeft verschillende dochterondernemingen. Een daarvan, Hanwha Corp., produceert wapens en munitie, waaronder clusterbommen.Een clusterbom is een wapen waardoor veel burgerslachtoffers vallen en dat bij internationale wet verboden is. Daarom is het bijvoorbeeld voor Nederlandse banken en pensioenfondsen verboden te investeren in bedrijven als Hanwha.Assenaar Fred van Beemt is een van de 330 Drentse klanten van de inkoopactie die in opdracht van de provincie Drenthe gehouden werd. Bij deze inkoopactie worden drie soorten zonnepanelen aangeboden, maar veruit de meeste klanten kozen voor Hanwha Q-Cells."Ik kreeg een brief van de gemeente over deze inkoopactie", zegt Van Beemt. "Dat is allemaal zuiver, denk je dan. En ook de provincie zit erachter, dus ga je er vanuit dat het oké is. Dat blijkt niet zo te zijn. Dus waar zit de fout die gemaakt is om zonnepanelen bij deze fabrikant te bestellen?"Van Beemt is er duidelijk over: hij wil deze panelen niet . "Maar ja, we hebben wel een contract getekend", zegt de Assenaar."En we zijn met nog veel meer. Wie weet moeten we ons verenigen om daar af te komen. Maar dan denk ik al in oplossingen, terwijl het probleem nog maar net is begonnen."