Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rood Wit TV: Anco Jansen over handhaving, toekomst en Dick Lukkien Bekijk nu de uitzending van FC Emmen Rood Wit TV met Anco Jansen en Dick Lukkien

VOETBAL - In FC Emmen Rood Wit TV brengen we een bezoek aan de captain van FC Emmen, Anco Jansen. De 29-jarige aanvaller van de Drentse club werd afgelopen zondag gekozen tot de 'man of the match' tegen Excelsior en is sowieso bezig aan een sterk seizoen.





In Rood Wit TV praat Jansen openhartig over FC Emmen, zijn toekomst en heeft hij ook een tip voor trainer Dick Lukkien.



'koffieDick kijken': over Vitesse en de toekomst van Dick Lukkien

Lukkien komt vanzelfsprekend uitgebreid aan het woord in de rubriek 'koffieDick kijken', waarin hij vooruitblikt op het duel van zaterdag tegen Vitesse. Ook stellen we hem de vraag of hij al nadenkt over zijn toekomst...



Vanzelfsprekend zijn er ook weer twee vrijkaarten te winnen voor een thuisduel van Emmen.



Bekijk nu online: De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV De oud-speler van PEC Zwolle, FC Groningen, Veendam, De Graafschap, Roda JC en het Turkse Boluspor is bezig aan zijn tweede seizoen bij FC Emmen en daar had hij vantevoren niet op gerekend. Jansen wilde aanvankelijk na één jaar Drentse dienst weer terug naar Turkije. Maar door eigen toedoen ging dat plan niet door. Enerzijds was er natuurlijk de promotie, waardoor Emmen nu eredivisie speelt. Bovendien werd hij een week na de promotie voor het eerst vader. "Door de geboorte van onze dochter zijn de plannen inderdaad wel wat gewijzigd, al had ik het ook voor haar komst prima naar mijn zin bij Emmen hoor."In Rood Wit TV praat Jansen openhartig over FC Emmen, zijn toekomst en heeft hij ook een tip voor trainer Dick Lukkien.Lukkien komt vanzelfsprekend uitgebreid aan het woord in de rubriek 'koffieDick kijken', waarin hij vooruitblikt op het duel van zaterdag tegen Vitesse. Ook stellen we hem de vraag of hij al nadenkt over zijn toekomst...Vanzelfsprekend zijn er ook weer twee vrijkaarten te winnen voor een thuisduel van Emmen.