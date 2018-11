Deel dit artikel:













Relatief veel bijstandskinderen in gemeente Emmen Er zijn relatief veel bijstandskinderen in Emmen (foto: Pixabay)

In Drenthe ligt het percentage bijstandskinderen (tot 18 jaar) het hoogst in de gemeente Emmen: 8,5 procent. Westerveld staat onderaan in deze lijst met een percentage van 3,2. Het landelijk gemiddelde ligt op 7 procent.

Koploper in ons land is Rotterdam (16,7) en helemaal onderaan staat Terschelling (0,4). Dat blijkt uit de uitkomsten van het CBS. In de Jeugdmonitor komen resultaten naar voren naar aanleiding van onderzoek naar de jeugd in Nederland.



Wijk- en buurtteams

Ook is het gebruik van wijk- en buurtteams onderzocht. In onze provincie maken de jongeren in de gemeente Midden-Drenthe tot 25 jaar veel meer gebruik van deze teams dan in de andere gemeenten. Waar in de rest van Drenthe in 2017 het percentage tussen de vier en tien procent schommelt, daar is dit in Midden-Drenthe 40 procent of hoger.



In Nederland wonen 4,9 miljoen kinderen tot 25 jaar. Daarvan ontvangen 82.000 hulp van de wijk- en buurtteams. Dat komt neer op 21 procent van alle jongeren met jeugdhulp. In totaal heeft 21 procent van de jongeren in Nederland deze vorm van jeugdhulp.



Afgelopen jaar leefden landelijk 227.800 kinderen in de bijstand. 68.700 van hen hebben een Nederlandse achtergrond, 15.100 een westerse en 144.000 een niet-westerse.



Meeste werkend jeugd woont in De Wolden

Verder wordt in de Jeugdmonitor duidelijk dat De Wolden in 2016 het hoogst scoort op het gebied van arbeidsparticipatie 15- tot 27-jarigen. Deze gemeente zit op een percentage tussen de 68 en 70. Noordenveld en Tynaarlo werken de minste jongeren (60 procent).



In 2016 waren Boekel, Schiermonnikoog, Reusel-De Mierden en Urk de vier Nederlandse gemeenten met de hoogste arbeidsparticipatie onder jongeren (79,6 procent of meer). Maastricht, Laren (N.H.), Wassenaar en Wageningen waren de gemeenten met het laagste aandeel werkende jongeren (42,8 procent of lager).



Verdacht van misdrijven

Vorig jaar stonden ruim 55 duizend jongeren als verdachte van een misdrijf geregistreerd in Nederland. Dat komt neer op een percentage van gemiddeld 1,8 van alle jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud.



Assen is met 2,5 procent of meer de enige gemeente in Drenthe waar dit percentage hoger ligt. In De Wolden, Aa en Hunze, en Noordenveld wonen de minste jongeren die verdacht zijn van een misdrijf. Daar ligt het percentage op 1 procent of lager.



Woonregio

Wat ten slotte opvalt is dat 50 tot 60 procent van de 24-jarigen in Noord-Drenthe niet in de provincie geboren is. In Oost- en West-Drenthe is dit percentage respectievelijk 40 tot 50 en minder dan 40 procent.