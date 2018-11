Milieudienst RUD pas eind 2020 uit de problemen

Het gaat volgens voorzitter Jisse Otter de goede kant op met de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD), de milieudienst van de provincie en Drentse gemeenten. Toch zijn er nog steeds zeer grote problemen: de jaarproductie 2018 wordt bij lange na niet gehaald en er is extreem hoog ziekteverzuim.

Er is veel stress, onvrede onder werknemers en dus een hoog ziekteverzuim. Jisse Otter, RUD-voorzitter