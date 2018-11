Deel dit artikel:













Politie neemt 400 kilo vuurwerk uit Meppel in beslag De politie vond 400 kilo vuurwerk in Meppel (foto: Politie Meppel)

Aan de Ambonstraat in Meppel heeft de vuurwerkpolitie op twee adressen in totaal 400 kilo aan professioneel zwaar vuurwerk in beslag genomen voor onderzoek.





Het vuurwerk wordt vervolgens vernietigd door de politie en de verdachten worden gehoord.