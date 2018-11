Dick Lukkien: Nog vier punten voor de winterstop

VOETBAL - Nog vier wedstrijden en dan zit de eerste seizoenshelft voor FC Emmen in de eredivisie erop. Komende zaterdag speelt Emmen uit bij Vitesse. Daarna wachten Feyenoord thuis, FC Groningen uit en de Drentse club sluit 2018 af met een thuisduel tegen Willem II.

FC Emmen Rood Wit TV met Anco Jansen en Dick Lukkien

"Ik hoop dat we in die laatste vier duel vier punten pakken, dan hebben we voldaan aan de doelstelling van één punt per wedstrijd gemiddeld. Met dat gemiddelde, zo bleek de afgelopen jaren, handhaven we ons in de eredivisie", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien in 'koffieDick kijken", de vaste rubriek in Rood Wit TV.De oefenmeester van FC Emmen werkt redelijk probleemloos toe naar de eerste van vier wedstrijden in de december. Alleen Caner Cavlan ontbrak vanochtend op de training. De vleugelspeler is ziek.Vitesse is de huidige nummer 4 in de eredivisie. "Of Vitesse the best of the rest is? Misschien wel", aldus Lukkien. "Al vind ik AZ gelijkwaardig." Volgens de oefenmeester ligt de kwaliteit van Vitesse vooral voorin, maar ook op het middenveld hebben ze zeer sterke spelers. Toch liggen er zeker kansen voor ons."Aanvoerder Anco Jansen kwam in Rood Wit TV met een opmerkelijke tip. Volgens de aanvaller moet de oefenmeester na dit seizoen een stap hogerop maken. "Ik weet dat het voor een trainer lastiger is dan een speler, aangezien er meer trainers zijn dan banen... maar ik denk dat hij een grotere club kan managen dan Emmen. Lukkien zelf reageert gelaten op de woorden van zijn aanvoerder. "Het streelt me wel dat iemand als Anco dit zegt, maar ik ben alleen bezig met FC Emmen. Ik sta nog anderhalf jaar onder contract hier en denk dat er nog heel veel mooie dingen mogelijk zijn. Ik ben blij dat ik daar onderdeel van ben. Voor speculeren over mijn toekomst ben ik te nuchter."