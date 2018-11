Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











SVBO op tijd bij de les tegen WKE'16 SVBO bekert door ten koste van WKE'16. (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - WKE'16 kon donderdagavond niet stunten in de noordelijke districtsbeker. Eerste klasser SVBO was met 5-2 te sterk voor de derde klasser. In de slotfase kwam WKE'16 nog tot 3-2 terug, na een 3-0 achterstand, maar SVBO was net op tijd bij de les. Het duel eindigde in 2-5.

Geschreven door René Posthuma

De grootste kans in de eerste minuten van de wedstrijd was echter voor de gasten. Harold Wolters schoot te gehaast in en miste het SVBO-doel. In de twintigste minuut was het Ronald Gerdes die, na een goede loopactie, diagonaal de 1-0 binnenschoot.



Dylan Wessels

SVBO was de bovenliggende partij, maar maakte pas vlak voor rust het verschil. Twee keer was het Dylan Wessels die scoorde. Met name de 2-0 was prachtig. Na een aanval over meerdere schijven was Wessels het eindstation. Beide ploegen zochten halverwege, met 3-0, de kleedkamer op.



Na rust leek er aanvankelijk niets aan de hand voor SVBO, maar in de 66ste minuut bracht Harold Wolters de spanning weer een beetje terug door de 3-1 binnen te schieten.



Spanning

SVBO verhoogde het tempo, maar verzuimde een aantal kansen binnen te schieten, waarna zes minuten voor tijd Hendrik Gustin de spanning weer terug bracht (3-2). Lang duurde de spanning niet. Ruim een minuut later krulde Dave Smit, met buitenkant rechts, de bal in de kruising.



Het verzet van WKE'16 was gebroken en invaller John Grumel bepaalde de eindstand op 5-2 en plaatst SVBO zich voor de derde ronde van de districtsbeker.