Hurry-Up verwent publiek weer eens Er werd sinds september weer eens gejuicht in Zwartemeer (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft na zes verliespartijen op rij weer kunnen juichen. Ten koste van Sasja uit Antwerpen boekten de Zwartemeerders de derde overwinning in de BENE-League.

Geschreven door Stijn Steenhuis

De wedstrijd tegen Sasja begon een kwartier later, omdat de gasten uit Antwerpen liefst vijf uur over de heenreis hadden gedaan. Het fileleed deed de nummer een na laatst van de BENE-League niet goed. Via 12-7 klonk bij 20-12 het rustsignaal.



Tien van Falke

Voor rust hanteerde trainer/coach Tim Remer een gewaagde tactiek. Om de offensieve dekking van Sasja terug te dringen ruilde de oefenmeester bij balbezit zijn doelman in voor een extra aanvaller. Onder meer Tiago Azenha, donderdagavond goed voor acht goals, kon naar hartelust aanleggen.



Bij 25-15 was het verschil voor het eerst tien doelpunten. Vanuit de linkerhoek draaide Tommie Falke zijn tegenstander tureluurs. De international kreeg uiteindelijk tien streepjes achter zijn naam en vermaakte het publiek als vanouds.



Tussenstand

Door de thuisoverwinning komt Hurry-Up na elf duels op zes punten. Het gat met Volendam en Bevo is respectievelijk vier en vijf punten. Wanneer de oranjehemden erin slagen een van genoemde ploegen - plus hekkensluiter Quintus - achter zich te houden is het zeker van een nieuw jaar in de BENE-League en mag het in de lente meespelen om de landstitel.



Zondagmiddag sluit Hurry-Up de heenronde in de BENE-League af in en tegen Volendam. Remer hoopt in de tweede seizoenshelft binnen de lijnen terug te keren. "Als mijn knie het toelaat dan gaat het ook zeker gebeuren. Dat hoop ik echt", besluit de 85-voudig international.