Bovag en vakbondsleden bereiken cao-akkoord voor garages

FNV Metaal, CNV Vakmensen en Bovag hebben elkaar de hand geschud: er is een akkoord gesloten voor de 85.000 medewerkers van garages en tweewielers.

De medewerkers eisten onder meer dat de zaterdag een vrijwillige werkdag met toeslagen zou blijven. Die eis is nu ingewilligd. Daarnaast stijgen de lonen: vanaf februari 2019 met 81 euro per maand, vanaf februari 2020 met nogmaals 83 euro per maand. De geplande stakingen zijn voorlopig uitgesteld.Om het akkoord te bereiken werd er meerdere malen gestaakt. Zo werd op 6 november het werk neergelegd bij autogarages Century en Citroën Dijkstra op het Industrieterrein in Asssen."Er komt nu weer rust in de garages doordat er eindelijk naar de medewerkers is geluisterd", zegt Albert Kuipers, bestuurslid van FNV op haar site. "Door de stakingen van de FNV-leden is het de garagebedrijven duidelijk geworden dat de werknemers echt niet verplicht op zaterdag willen werken."Kuipers stipt ook nog andere zaken aan waarover een akkoord is bereikt. "Bijvoorbeeld dat er onderzoeken komen voor het inperken van werkdruk en gezondheidsmaatregelen over uitlaatgassen."