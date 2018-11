Nieuwveense Landen in Meppel krijgt tijdelijke school; geen zicht op permanent gebouw

De grote nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel krijgt een tijdelijke basisschool. Het besluit over een permanente school is door de gemeenteraad op de lange baan geschoven.

Er is 825.000 euro uitgetrokken voor een pand met daarin een openbare en een christelijke school. Het college had graag gezien dat ook het voornemen van het bouwen van twee permanente scholen werd vastgelegd, maar daar ging de raad niet in mee.Met name de trend van een krimpend aantal leerlingen was voor de meeste fracties reden om te steigeren tegen de schoolplannen. Hoewel het merendeel het ermee eens was dat een grote wijk een eigen school verdient, rechtvaardigt dat volgens hen niet het bouwen van twee scholen terwijl er elders in de gemeente leegstand is.Of er nu na vijf jaar een permanent gebouw komt voor de scholen, zoals het College en de schoolbesturen graag zouden zien, is nog onduidelijk.